Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Близкие основателя компании Apple Стива Джобса создали онлайн-архив, посвященный ему. Об этом пишет издание The Verge.

Стив Джобс

По данным источника, на сайте будут собраны известные цитаты Джобса, его интервью и выступления в формате видео- и аудиозаписей. По словам вдовы бизнесмена Лорен Пауэлл, архив был создан для продвижения идей Стива Джобса и поддержки его последователей. В настоящий момент на странице сайта размещён текст электронного письма, которое основатель Apple отправил сам себе.

Напомним, Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года. Причиной смерти предпринимателя стал рак поджелудочной железы.

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