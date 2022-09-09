Вашингтон, 9 сентября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Принудительное нормирование потребления газа и иных энергоресурсов может стать реальностью для стран Европы, сообщает 9 сентября издание Forbes.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

По мнению обозревателя Дэна Рункявичюса, такая ситуация может обернуться крахом для европейских стран.

«Обязательное нормирование — это энергетический кошмар, который становится реальностью», — написал колумнист издания.

Причиной такой ситуации, отмечает он, является энергетическая зависимость Евросоюза от России, так как 40% газовых энергоносителей Европа получает по «Северному потоку».

По расчётам Goldman Sachs, Германия будет вынуждена ввести принудительное нормирование потребления газа, если Россия не возобновит поставки по «Северному потоку».

«Проще говоря, это энергетическое фиаско, которое способно поставить промышленность Европы на колени», — подчеркивает Рункявичюс.