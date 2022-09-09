Донецк, 9 сентября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Российские бойцы СОБР в городе Балаклея (Харьковская область, б. УССР) в ходе спецоперации ВС РФ совершили подвиг, рассказал 9 сентября советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.

Rosguard.gov.ru Бойцы СОБРа

Он сказал, что нахождение и удержание города силами меньше полной роты — это подвиг, который совершили бойцы СОБРа. «Учитывая, что это просто полицейский спецназ. Они были ограничены в силах и средствах в тот момент», — сообщил Гагин в интервью РИА Новости.

Ян Гагин «И то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь — без «двухсотых», — это просто подвиг».

Представитель ДНР добавил, что ВСУ под Балаклеей «получили просто чудовищные потери при попытке взять город» — и в живой силе, и в технике. Теперь же бандеровские боевики могут оказаться «в очень большом котле».

Напомним, наступление ВСУ на Балаклею началось 7 сентября.