Москва, 9 сентября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро по отношению к рублю разнонаправленно завершили торги в пятницу, 9 сентября, и незначительно выросли по итогам недели. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,60 рубля, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. В свою очередь курс евро за день поднялся на 59 копеек и к закрытию составил 60,97 рубля.

В целом по итогам рабочей недели курс доллара на Московской бирже поднялся на две копейки, курс евро — на 19 копеек.