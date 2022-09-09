Москва, , 21:39 — REGNUM В Госдуме назвали фейком сведения о том, что якобы Минпросвещения исключило из методических материалов для патриотических уроков темы, связанные со специальной военной операцией.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Связался с Министром просвещения Сергеем Кравцовым. Конечно же, это фейк. Не ведитесь на информацию, распространяемую пятой колонной», — отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соцсетях и мессенджерах получили распространения сведения о том, что якобы Минпросвещения исключило из методических материалов для патриотических уроков в школах темы, связанные с Донбассом и специальной военной операции.