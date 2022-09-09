Сыктывкар, , 21:38 — REGNUM В ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР погиб уроженец Коми старший лейтенант Максим Елфимов. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба.

Гвоздики Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Максим Николаевич родился в селе Усть-Кулом. Успешно окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил по контракту в городе Псков заместителем командира десантно-штурмовой роты. Приношу искренние глубочайшие соболезнования родным и близким. Вечная слава и вечная память доблестному воину, защитнику нашего Отечества Максиму Николаевичу Елфимову», — написал он.

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