Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Власти США продолжают работать на введением новых санкций в отношении Российской Федерации из-за специальной военной операции на территории бывшей УССР. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил координатор американской санкционной политики при Государственном департаменте Соединенных Штатов Джеймс О’Брайен.

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«Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов», — сказал О’Брайен, комментируя перспективы введения новых ограничительных мер против РФ из-за событий на территории бывшей УССР.

Он подчеркнул, что новые санкции против России уже в разработке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад начал вводить санкции против России в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России. С тех пор санкции многократно усилились, однако не привели к изменению политики России.