Москва, , 21:32 — REGNUM Законопроект, позволяющий физлицам, не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), стать участниками рынка обращения органической продукции, внесли в Госдуму парламентарии во главе с сенатором Андреем Яцкиным и депутатом Госдумы Владимиром Кашиным (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас для физических лиц, не имеющих статуса ИП, представление данных, а следовательно, включение их в реестр производителей органической продукции невозможно.

В то же время, отмечают авторы, в настоящее время самозанятые граждане являются основными производителями меда и продукции пчеловодства, а также сборщиками дикоросов, отмечают авторы инициативы.

Положения законопроекта направлены на устранение данных правовых пробелов, представление самозанятым, желающим пройти сертификацию органического производства, равного доступа для включения в реестр производителей органической продукции.

Законопроектом также предусмотрено установление дополнительных требований для юридических лиц — производителей органической продукции, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

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