Вашингтон, , 21:33 — REGNUM США изучают просьбу Киева о предоставлении боевикам ВСУ дальних беспилотников Grey Eagle с радиусом действия до 400 км, сообщила 9 сентября на брифинге помощник заместителя министра обороны США Саша Бэйкер.

Gray Eagle The U.S. Army

По её словам, такое решение пока не принято.

«Нам известен этот запрос Киева, и, в общем, мы его сейчас изучаем с разных точек зрения, включая технологическую безопасность, выживаемость в боевых условиях, влияние поставок на боеспособность наших вооруженных сил. Консультации по этому запросу продолжаются, решение еще не принято», — сказала Бэйкер.

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