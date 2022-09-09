Вашингтон, 9 сентября 2022, 21:33 — REGNUM США изучают просьбу Киева о предоставлении боевикам ВСУ дальних беспилотников Grey Eagle с радиусом действия до 400 км, сообщила 9 сентября на брифинге помощник заместителя министра обороны США Саша Бэйкер.

Gray Eagle
Gray Eagle
The U.S. Army

По её словам, такое решение пока не принято.

«Нам известен этот запрос Киева, и, в общем, мы его сейчас изучаем с разных точек зрения, включая технологическую безопасность, выживаемость в боевых условиях, влияние поставок на боеспособность наших вооруженных сил. Консультации по этому запросу продолжаются, решение еще не принято», — сказала Бэйкер.

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