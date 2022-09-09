Вашингтон, 9 сентября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. США изучают просьбу Киева о предоставлении боевикам ВСУ дальних беспилотников Grey Eagle с радиусом действия до 400 км, сообщила 9 сентября на брифинге помощник заместителя министра обороны США Саша Бэйкер.

The U.S. Army Gray Eagle

По её словам, такое решение пока не принято.

«Нам известен этот запрос Киева, и, в общем, мы его сейчас изучаем с разных точек зрения, включая технологическую безопасность, выживаемость в боевых условиях, влияние поставок на боеспособность наших вооруженных сил. Консультации по этому запросу продолжаются, решение еще не принято», — сказала Бэйкер.