Москва, , 21:30 — REGNUM Естественная убыль населения России в июле 2022 года составила 17 817 человек, что почти в пять раз ниже показателя июля прошлого года. Об этом сообщает 9 сентября Росстат.

Население RitaE

Согласно данным ведомства, за месяц в России родились 113 946 младенцев, а умерли 131 763 человека. При этом в годовом выражении рождаемость снизилась на 8,6%, а смертность — на 38,8%.

В целом за январь–июль 2022 года, по данным Росстата, в стране родилось 749,2 тысячи человек, а умерло — 1 миллион 150,8 тысячи человек. Естественная убыль населения за семь месяцев составила 401,6 тысячи человек, что на 110,9 тысячи человек, или на 21,6%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.