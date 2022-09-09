Москва, , 21:35 — REGNUM Списка иностранных агентов обновил 9 сентября Минюстом РФ.

Юлия Латынина Dmitry Rozhkov

Так, в список физических лиц, выполняющих в РФ функции иностранного агента, добавлены Юлия Латынина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Тамара Эйдельман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Сидней Наки (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

В реестр иностранных СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента, добавилась одна организация и три фамилии.

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