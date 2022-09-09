Москва, 9 сентября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Издательство Bubble выпустило комикс «Брат. 25 лет» по мотивам дилогии Алексея Балабанова. Об этом пишет РИА Новости.

Цитата из к/ф «Брат» реж Алексей Балабанов. 1997. Россия Не брат ты мне

Книга посвящена персонажам фильмов серии, включая главного героя дилогии —Данилу Багрова. В комикс также попали новые герои и отдельные сюжеты, связанные с вселенной режиссёра Балабанова. Одним из авторов 167-страничной книги выступил Андрей Васин, ранее работавший над комиксом «Игорь Гром».

Напомним, фильм «Брат» вышел в 1997 году, а его сиквел увидел свет спустя несколько лет — в 2000 году. Главную роль в обеих картинах исполнил Сергей Бодров.