Викуловский район, Тюменская область, 9 сентября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В Тюменской области суд отказал региональному департаменту по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в требовании взыскать с трёх сельских жителей 15,7 млн рублей за выжигание травы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба областной судебной системы.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Травяные пожары на Алтае

Департамент мотивировал свои требования тем, что трое сельчан в разные периоды 2021–2022 годов допустили возгорание сухостоя на территории Викуловского района. Причём каждый из ответчиков был ранее оштрафован на три тысячи рублей по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»)

По мнению ведомства, в результате возгорания сухой травы на площади более 14 га был причинён вред объектам животного мира и среде их обитания. В соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минприроды России, истец подсчитал ущерб, который составил15 692 732 рублей.

Ответчики просили суд принять во внимание отсутствие доказательств, что до возникновения пожара на сгоревших участках обитали насекомые, а после пожара истцом зафиксирована их гибель.

Суд встал на сторону ответчиков и не удовлетворил исковые требования департамента. Однако решение суда не вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июня 2022 года повысились штрафы за лесные пожары. Штрафы для граждан повысились в 10 раз: с 4-5 тыс. рублей до 30-50 тыс. рублей.