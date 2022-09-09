Москва, 9 сентября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Главный конструктор пассажирских самолётов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров скончался в возрасте 69 лет, сообщает 9 сентября Объединенная авиастроительная компания (ОАК) в своем Telegram-канале.

Wikipedia.org Ил-62, Ярославль, а/п Туношна

«Сегодня на 70-м году жизни скончался директор программы Ил-18, Ил-62, главный конструктор Мухтаров Шамиль Джаватович», — указано в сообщении ОАК.

С 2008 года Шамиль Мухтаров на посту главного конструктора ПАО «Ил» руководил модернизацией и реконструкцией самолетов Ил-18, Ил-20, Ил-38, Ил-38Н, Ил-38SD, Ил-62.

«На всех занимаемых постах Шамиль Джаватович всегда отличался профессионализмом, конструкторским талантом, широким научно-техническим кругозором, добросовестным отношением к порученному делу, исключительной личной дисциплинированностью», — сообщает Объединенная авиастроительная компания.