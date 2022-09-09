Изюм, Бывш. УССР, , 21:20 — REGNUM Колонна российской военной техники, предназначенной для ударов по средствам воздушного нападения, направляется в район Купянска и Изюма, сообщает 9 сентября телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ЗРПК «Панцирь» Mil.ru

Зенитные ракетно-пушечный комплексы «Панцирь» и зенитно-ракетные комплексы С-300 направляются в зону активных боевых действий. На видео можно заметить три самоходных «Панциря» и три машины с С-300.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переброске на харьковское направление тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк».

Читайте ранее в этом сюжете: ВС РФ перебросили на харьковское направление огнемётные системы «Солнцепёк»