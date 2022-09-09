Челябинск, , 21:08 — REGNUM В малых населённых пунктах Челябинской области будут улучшены сети связи. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

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Из регионального бюджета на эти цели дополнительно выделили 8 млн рублей. Из этих средств операторам связи будет возмещено до 90% затрат.

По данным областного минцифры, выделенные средства позволят компенсировать такие затраты операторам за создание объектов связи в не менее чем четырёх малых населённых пунктах. Отбор заявок пройдёт с 20 октября по 21 ноября. Получить возмещение можно будет за объекты, введённые не ранее 2021 года.