Уфа, 9 сентября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Торговый центр загорелся в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что вечером 9 сентября спасатели Уфы получили сообщение о пожаре в ТРЦ «Меркурий», расположенном по улице Кольцевой. По тревоге были подняты 78 огнеборцев на 28 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, спасатели зафиксировали открытое горение на втором этаже здания.

«Тушение ведется по повышенному третьему рангу пожара», — сообщает пресс-служба.