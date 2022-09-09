Москва, , 20:57 — REGNUM Более миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Единый день голосования

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве выбирают муниципальных депутатов. Жители столицы могут проголосовать, как классическим образом на избирательных участках, так и через электронные системы не выходя из дома.

Стоит отметить, что на онлайн-голосование в Москве было совершено уже более 350 хакерских атак. Система успешно противостоит попыткам взлома.

Голосование продлится до 11 сентября включительно.