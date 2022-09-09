Москва, 9 сентября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Объём ВВП России за II квартале 2022 года сократился на 4,1% в годовом выражении. Об этом сообщает 9 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Объём ВВП России за II квартал 2022 года составил в текущих ценах 34 трлн 663,6 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2021 года составил 95,9%, относительно I квартала 2022 года — 100,6%», — говорится в сообщении.

Таким образом, Росстат ухудшил свою предварительную оценку, представленную в августе, согласно которой сокращение ВВП за II квартал составило 4%.

В целом за первое полугодие 2022 года, по уточнённым данным Росстата, объем ВВП России составил 69 трлн 292,8 млрд рублей в текущих ценах, сократившись на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В комментарии ведомства отмечается, что сокращение ВВП во II квартале связано со снижением добавленной стоимости в ряде отраслей: в добыче полезных ископаемых — на 0,8%, в обрабатывающих производствах — на 4%, в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, ликвидацией загрязнений - на 9,2%, в оптовой и розничной торговле - на 14,1%, в сфере транспортировок и хранения - на 3,9%, в гостиничной и ресторанной отрасли - на 3,5%.

Вместе с тем ряд отраслей показал рост объёма добавленной стоимости: сельское хозяйство — на 1,7%, обеспечение электрической энергией, газом и паром — на 2%, строительство - на 3,4%, информация и связь - на 2%, операции с недвижимым имуществом - на 1,4%.

Росстат указывает среди основных причин сокращения объёма ВВП снижение потребительского спроса и санкционное давление.