Улан-Батор, 9 сентября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В Монголии состоялась церемония открытия железной дороги Таван-Толгой — Гашуунсухайт, соединяющей крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля с контрольно-пропускным пунктом Гашуун Сухайт на границе с Китаем.

Nam.mn Ухнаагийн Хурэлсух

Железная дорога имеет большое стратегическое значение и является основным путем вывоза горнорудного сырья. Строительство началось в 2020 году.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с речью на церемонии открытия железной дороги Таван-Толгой — Гашуунсухайт.

«Благодаря упорному труду монгольских инженеров и молодых монгольских специалистов появилась железная дорога мирового стандарта. В прошлом Монголия смогла полностью соединить со столицей страны Улан-Батор дорогами с твердым покрытием 21 аймаков, 110 сомонов и населенных пунктов. Это большое достижение. Сегодня сданы в эксплуатацию главные экспортные ворота нашей страны — железнодорожная линия Таван-Толгой — Гашуунсухайт, и я, как глава государства и президент страны, очень рад, что мы с вами вместе являемся свидетелями этого исторического события.

Еще в 1955 году с помощью инженеров и техников бывшего Советского Союза Монголия построила и ввела в эксплуатацию железную дорогу протяженностью 1111 км, соединившую ее северные и южные границы. Спустя почти 70 лет изобретательностью и упорным трудом более 5000 монгольских инженеров и монгольской молодежи построено и введено в эксплуатацию 240 км железных дорог, соответствующих мировым стандартам», — заявил Ухнаагийн Хурэлсух.

Введение в эксплуатации железнодорожной ветки будет играть важную роль в экономике Монголии, большую часть доходов которой приносят поставки угля в соседнюю КНР. Власти Монголии планируют построить железнодорожную линию от Зуунбаяна в Ханги (КНР), рассчитывая на увеличение объема экспорта угля.