Лондон, , 20:51 — REGNUM Лидер британской рок-группы The Cure Роберт Смит предвидел дату смерти Елизаветы II в 2012 году. Об этом пишет издание The Line of Bestfit.

Королева Елизавета II

В ходе интервью представителям СМИ в 2012 году музыкант раскрыл дату смерти Елизаветы II, допустив погрешность в один день: «Королева умрет 7 сентября, будет огромное восстание, а я стану королем». Стоит отметить, что Смит никогда не высказывался о королевской семье положительно.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. Новым королём Великобритании станет её старший сын Чарльз, коронация которого назначена на 10 сентября.

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