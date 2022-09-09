Нижний Тагил, Свердловская область, , 20:47 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области поймали мошенницу, которая выманивала у земляков деньги за несуществующие путёвки. Об этом сообщает городское УМВД.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

По данным полиции, за 10% реальной стоимости она предлагала путёвки в Анапу. Клиенты внесли деньги и в начале лета должны были получить обещанное. Но гражданка стала переносить этот момент, а потом перестала выходить на связь.

Полицейские установили, что причастной к этой афере является гражданка, ранее уже судимая за мошенничество. Сейчас они устанавливают круг пострадавших. Пока таких выявлено четыре человека. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Челябинской области попалась на обмане граждан с авиаперелётами. Она предлагала им поддельные лётные сертификаты.