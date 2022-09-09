Владивосток, 9 сентября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Российскую певицу Клаву Коку (Клавдия Высокова) будут проверять по статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовного кодекса (УК) РФ. Об этом 9 сентября сообщил телеграм-канал Mash.

Цитата из видеоинтервью Клава Кока

Поводом для проверки стали жалобы на недавнее выступление артистки в честь Дня знаний на центральной площади Владивостока, которое прошло напротив храма. Местные жители были возмущены тем, что песни с нецензурной лексикой и упоминанием алкоголя звучали у церкви. Жалобы родителей поддержал местный Минкульт.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, певец Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Третье сентября». Данный бренд можно будет использовать в услугах онлайн-сервисов для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов, музыкального образования и музыкотерапии, а также в выпуске музыкальной продукции.