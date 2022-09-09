Нур-Султан, , 21:25 — REGNUM Официального объявления персоной нон грата посла [киевского режима] в Казахстане, скорее всего, не было. Противоречивая информация об отъезде Петра Врублевского связана с информационным противостоянием России и [режима б. УССР]. Об этом 9 сентября ИА REGNUM рассказал эксперт по безопасности в Туркестане Рустам Бурнашев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 8 сентября в ряде СМИ появилась информация, что посол Петр Врублевский, раннее сообщивший, что киевские террористы «стараются убить как можно больше русских», уехал из Казахстана. Причина его отъезда неизвестна.

Эксперт сообщил, что информация по отъезду посла [киевского режима] из Казахстана противоречивая.

«Российские СМИ утверждают, что Нур-Султан его выслал за неприемлемые высказывания. [Киевский режим] сообщил, что посол уехал в отпуск. Есть информация, что он просто уехал. Подобные разночтения связаны с продолжением идеологической борьбы и информационного противостояния России и [режима в б. УССР]. Есть попытка конкретизировать ситуацию с точки зрения того, как это выгодно для противоборствующих сторон», — сказал Бурнашев.

Он склоняется к версии, что «официальной высылки посла из Казахстана не было».

«Посол не был объявлен персоной нон грата. Инцидент, связанный с его высказываниями, был фактически исчерпан реакцией внешнеполитического ведомства Казахстана. Если бы хотели обозначить нежелательность его пребывания в стране — это прозвучало бы во время его вызова в МИД», — отметил эксперт.

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Собеседник напомнил, что МИД Казахстана «обычно не подобные инциденты [высказывание Врублевского «об убийстве русских — Прим. ИА REGNUM] не реагирует».

«В этот раз, видимо, тема была болезненной и обсуждалась в достаточно деструктивном ключе. Заявление посла [киевского режима] было резким и шло вразрез с идеологемами Казахстана. Мне кажется, нота МИД была обусловлена двумя факторами. Первый — заявление было сделано официальным лицом — представителем другой страны в Казахстане. Второй, как я говорил, слова посла затронули ключевые идеологемы Казахстана относительно межэтнического и межконфессионального согласия в стране», — пояснил аналитик.

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