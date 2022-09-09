Ханты-Мансийск, , 20:36 — REGNUM Ханты-Мансийский автономный округ передал в школы города Макеевки (ДНР) 137 тысяч учебников для учеников 1-5 классов. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства ХМАО.

Учебник русского языка Советский плакат, 1959 год

«Поддержка подрастающего поколения и обеспечение качественного образования для наших детей — одно из наиболее значимых направлений совместной работы в рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией города Макеевки ДНР и правительством Югры. Дети — наше будущее, и от того, какими мы воспитаем их, зависит то, какой станет республика через многие годы», — отметил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года губернатор ХМАО Наталья Комарова и руководство Макеевки заключили соглашение о сотрудничестве.