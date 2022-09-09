Москва, 9 сентября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Потребительские цены в России в августе 2022 года снизились в среднем на 0,52% по сравнению предыдущим месяцем, а рост цен в годовом выражении замедлился до 14,3% с 15,1% месяцем ранее. Об этом сообщает 9 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

Инфляция за январь–август текущего года, по оценке ведомства, составила 10,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 14,38%.

Согласно данным Росстата, в августе цены на продовольственные товары снизились в среднем на 1,36% по сравнению с предыдущим месяцем, непродовольственные товары подешевели на 0,05%, а тарифы на услуги — выросли на 0,05%.

Снижение потребительских цен на 0,5% и более в августе зафиксировано в 50 субъектах Федерации. Наиболее существенное снижение цен отмечено в Ненецком автономном округе — на 9,3%, Саратовской области — на 1,4%.

В то же время в Камчатском крае и Чукотском автономном округе цены на товары и услуги выросли на 0,6%, в Республике Алтай — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц снизились в среднем на 0,4%. С начала года прирост цен в этих субъектах Федерации составил 10,8% и 9,3% соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле потребительские цены в России снизились в среднем на 0,39% по сравнению предыдущим месяцем и на 15,1% в годовом выражении, в июне — на 0,35% и 15,9% соответственно.

Таким образом, дефляция наблюдалась все три летних месяца подряд. До этого месячная дефляция в России фиксировалась в сентябре 2020 года.