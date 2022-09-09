Наталья Стрельцова,
9 сентября 2022, 21:38 — REGNUM Москва вовсю готовится к празднованию 875-летия города. В столице уже повсюду развешены украшения, флаги и растяжки. Весь день, 9 сентября, ускоренными темпами готовили к празднику улицы Тверскую и Охотный ряд.
Москва. 875 лет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва готовится к Дню города
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Парк «Зарядье»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва украшена флагами и цветами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Часть Тверской улицы от метро Пушкинская до Манежной площади и улицы Охотный ряд от Большого театра до Библиотеки имени Ленина в выходные дни превратится в пешеходную зону.
Москве 875 лет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города 875 лет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва готовится к Дню города
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Водоем на проезжей части у Большого театра
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новые декорации перекрестка улиц Тверской и Охотный ряд
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скоро зацветут сады на Тверской в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сады на улице Тверская
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Движение по улице Охотный ряд перекрыто
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У Большого театра на проезжей части строят фонтан
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У Большого театра новый сад
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Улица Тверская перекрыта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прямо на проезжей части сооружают арт-объекты, монтируют сцены, где будут проходить праздничные выступления и концерты.
Перекресток улиц Тверской и Охотный ряд
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Охрана перед зданием Городской думы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перед зданием Городской думы строят палатки и спортивную площадку
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
875 лет Москвы перед зданием Городской думы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Установка сцены перед зданием Городской думы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Благоустройство улицы Охотный ряд
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ограждения на Театральной площади
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На Тверской улице в дни празднования Дня города пройдёт фестиваль «Москва в движении». Здесь будет работать выставка арт-объектов на тему транспорта и промышленности, мастер-классы, кулинарные шоу, анимационная программа, спектакли и многое другое.
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Движение по улице Тверская перекрыто
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Движение по улице Тверская перекрыто
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Декорации на улице Тверская к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Декорации грузового порта на улице Тверская
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Впервые Москва отпраздновала День города в год 800-летия столицы 7 сентября 1947 года. С тех пор празднование стало ежегодной традицией. Праздник отмечается в первую или во вторую субботу сентября, в этом году День города будет проходить два дня — 10 и 11 сентября. В эти дни запланировано порядка 200 различных мероприятий, которые пройдут во всех административных округах столицы.
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Установка турникетов на улице Тверская около метро Пушкинская
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города. Москве 875 лет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM