9 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 21:38 — REGNUM Москва вовсю готовится к празднованию 875-летия города. В столице уже повсюду развешены украшения, флаги и растяжки. Весь день, 9 сентября, ускоренными темпами готовили к празднику улицы Тверскую и Охотный ряд.

Москва. 875 лет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Москва готовится к Дню города Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Парк «Зарядье» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM День города в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Москва украшена флагами и цветами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Часть Тверской улицы от метро Пушкинская до Манежной площади и улицы Охотный ряд от Большого театра до Библиотеки имени Ленина в выходные дни превратится в пешеходную зону.

Москве 875 лет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День города 875 лет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Москва готовится к Дню города Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Водоем на проезжей части у Большого театра Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подготовка к Дню города Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новые декорации перекрестка улиц Тверской и Охотный ряд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Скоро зацветут сады на Тверской в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сады на улице Тверская Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Движение по улице Охотный ряд перекрыто Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подготовка к Дню города Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

У Большого театра на проезжей части строят фонтан Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

У Большого театра новый сад Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Улица Тверская перекрыта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подготовка к Дню города Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прямо на проезжей части сооружают арт-объекты, монтируют сцены, где будут проходить праздничные выступления и концерты.

Перекресток улиц Тверской и Охотный ряд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подготовка к Дню города Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Подготовка к Дню города Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Охрана перед зданием Городской думы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Перед зданием Городской думы строят палатки и спортивную площадку Наталья Стрельцова © ИА REGNUM 875 лет Москвы перед зданием Городской думы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подготовка к Дню города Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подготовка к Дню города Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Установка сцены перед зданием Городской думы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Благоустройство улицы Охотный ряд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ограждения на Театральной площади Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На Тверской улице в дни празднования Дня города пройдёт фестиваль «Москва в движении». Здесь будет работать выставка арт-объектов на тему транспорта и промышленности, мастер-классы, кулинарные шоу, анимационная программа, спектакли и многое другое.

Подготовка к Дню города Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Движение по улице Тверская перекрыто Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Движение по улице Тверская перекрыто Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подготовка к Дню города Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подготовка к Дню города Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Декорации на улице Тверская к Дню города Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Декорации грузового порта на улице Тверская Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Впервые Москва отпраздновала День города в год 800-летия столицы 7 сентября 1947 года. С тех пор празднование стало ежегодной традицией. Праздник отмечается в первую или во вторую субботу сентября, в этом году День города будет проходить два дня — 10 и 11 сентября. В эти дни запланировано порядка 200 различных мероприятий, которые пройдут во всех административных округах столицы.

Подготовка к Дню города Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подготовка к Дню города Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Установка турникетов на улице Тверская около метро Пушкинская Наталья Стрельцова © ИА REGNUM