Москва, , 22:32 — REGNUM Россия, Азербайджан и Иран подписали совместную трёхстороннюю декларацию о развитии проекта международного транспортного коридора «Север — Юг». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Международный транспортный коридор Север — Юг. Красная линия — маршрут коридора (сс) Hellerick

Подписантами стали председатель правительства России Александр Новак, вице-премьер Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Рустам Гасеми.

Стороны выразили готовность к сотрудничеству в области оценки и анализа инфраструктуры и возможностей для использования транспортного коридора «Север — Юг». Они также подчеркнули важность создания совместной группы Россия — Азербайджан — Иран и готовы провести первое заседание в течении месяца.

«Россия готова к плодотворному взаимодействию в трёхстороннем формате по выполнению проекта. Это позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов из Российской Федерации до иранских портов в Персидском заливе. Маршрут протяжённостью более 4 тыс. км должен соединить порты Балтики с портами Персидского залива и обеспечить возможность увеличения грузопотока как в одну, так и в другую сторону. Таким образом, проект «Север — Юг» почти в два раза сократит сроки доставки товаров из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и наоборот», — сказал Александр Новак.

Он также отметил, что российская сторона считает важным в рамках рабочей группы решать оперативные вопросы по проекту. Одним из таких вопросов является разработка перечня конкретных мероприятий по расшивке узких мест, рассчитать необходимые к привлечению инвестиции, а также подготовить предложения по управлению источниками финансирования. Кроме того, новый маршрут не сможет нарастить мощность без ввода дополнительной железнодорожной инфраструктуры, в частности, иранской магистрали Решт — Астара протяжённостью 164 км для создания единой железнодорожной сети западного маршрута. На строительство такой железнодорожной магистрали уйдёт много лет.

Также, по словам вице-премьера необходимо урегулировать вопросы с имущественными правами на землю и землепользование, а также обеспечить защиту инвестиций сторон. Будущий железнодорожный маршрут должен включать логистические центры и сервисы для перевалки российских грузов в портах Энзели, Бендер-Аббас, терминал в порту Бендер-Аббас для перевалки грузов, следующих в страны и из стран Персидского залива и Южной Азии, а также предусматривать создание транспортно-логистического хаба в портовой зоне Бендер-Аббас.

Российская сторона для обеспечения бесшовной эффективной работы коридора «Север — Юг» разработала перечень мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры, добавил вице-премьер.

Другой, не менее важной составляющей успешности проекта будет упрощение и снятие административных барьеров для отправителей грузов, продолжил Александр Новак. «Будем создавать систему управления и администрирования, оформления таможенных пунктов пропуска, логистических центров, которые необходимы для этого проекта в пунктах перевалки и непосредственно в портах», — добавил вице-премьер.

«По итогам подписания также состоялась двусторонняя встреча Александра Новака с Министром дорог и городского развития Ирана Рустамом Гасеми, на которой стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия России и Ирана в экономической сфере, а также развитие логистических проектов», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, морские порты Арктического бассейна показали самые высокие темпы роста грузооборота в России. Показатель вырос на 3,3 процента. Объём поставок достиг 56,5 млн тонн.

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