Москва, , 20:28 — REGNUM Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 сентября принял участие в голосовании на выборах в Москве.

Дмитрий Медведев © ИА REGNUM

Он проголосовал с помощью планшета, а затем прочитал вслух сообщение: «Ваш голос учтён».

Напомним, в 2022 году единый день голосования — 11 сентября. Выборы при этом проходят три дня: с 9 по 11 сентября.

В Москве выбирают депутатов муниципальных образований, проголосовать можно онлайн на сайте городского портала.

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