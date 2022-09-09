Москва, 9 сентября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 сентября принял участие в голосовании на выборах в Москве.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он проголосовал с помощью планшета, а затем прочитал вслух сообщение: «Ваш голос учтён».

Напомним, в 2022 году единый день голосования — 11 сентября. Выборы при этом проходят три дня: с 9 по 11 сентября.

В Москве выбирают депутатов муниципальных образований, проголосовать можно онлайн на сайте городского портала.