Курган, , 20:24 — REGNUM В Курганской области в единый день голосования откроются 30 избирательных участков. Об этом 9 сентября сообщил региональный избирком.

Выборы OpenClipart-Vectors

В регионе 11 сентября состоятся три избирательные кампании. В Курганской области пройдут дополнительные выборы депутатов Курганской городской думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №1 и №6, Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №11 и №18, Катайской городской думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №4, №5 и №11.

На семь депутатских мандатов претендуют 25 зарегистрированных кандидатов от пяти политических партий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 11 сентября 2022 года в Российской Федерации пройдут избирательные кампании различного уровня. В том числе выборы 15 глав субъектов, выборы депутатов шести законодательных органов госвласти в субъектах РФ.

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