Брюссель, , 20:22 — REGNUM Евросоюзная комиссия рекомендует всем странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из РФ на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза. Об этом сказано в инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз российским гражданам после 12 сентября. Инструкция опубликовано сегодня, 9 сентября.

Шенгенская виза Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совет Евросоюза окончательно утвердил решение остановить упрощенный порядок выдачи виз гражданам России. Это значит, что для граждан России визы в страны ЕС будут стоить дороже (80 евро вместо 35), для их оформления понадобится больше документов и времени.

Сделано это было после того, как страны Прибалтики, Польша и Финляндия потребовали вообще запретить выдачу виз гражданам России. Но в ЕС решили только затруднить процесс выдачи виз.

Тем не менее, Польша и Прибалтика намерены не пускать на свою территорию граждан России с шенгенскими визами.