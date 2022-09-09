9 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Дарья Драй, , 23:00 — REGNUM VII Восточный экономический форум показал, что Россия по-прежнему занимает лидирующие позиции в мире, а попытка изолировать Россию с треском провалилась. Участие в форуме приняли более 7000 участников из 68 стран, прошло свыше ста деловых мероприятий, подписано 296 соглашений на рекордную сумму 3 трлн 272 млрд рублей. Всё это ещё раз подтвердило, что в мире достаточно стран, которые заинтересованы и дальше работать с Россией и продолжать наращивать деловые и экономические связи.

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Улица Дальнего Востока на ВЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Участник Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Самые многочисленные иностранные делегации приехали из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея. Впервые участие в Форуме приняли представители таких стран, как Алжир, Гана, Доминиканская Республика, Донецкая Народная Республика, Замбия, Камерун, Либерия, Уганда.

Окрестности острова Русский Дарья Драй © ИА REGNUM

Окрестности острова Русский Дарья Драй © ИА REGNUM

Вид на Русский мост Дарья Драй © ИА REGNUM

Окрестности острова Русский Дарья Драй © ИА REGNUM

Окрестности острова Русский Дарья Драй © ИА REGNUM

Окрестности острова Русский Дарья Драй © ИА REGNUM

Вид на Русский мост Дарья Драй © ИА REGNUM

Окрестности острова Русский Дарья Драй © ИА REGNUM

В приветственном обращении к гостям мероприятия Владимир Путин отметил: «Форум вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже сейчас наблюдается тенденция превращения АТР в центр мировой экономической активности наряду с постепенным угасанием индустриальных центров в Европе и США».

Трансляция Пленарного заседания ВЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

В рамках деловой программы форума обсуждались вопросы экономики, банковской сферы, логистического рынка, международных отношений, развития образования, здравоохранения и патриотического воспитания.

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов Дарья Драй © ИА REGNUM

Президент-председатель Банка ВТБ Андрей Костин Дарья Драй © ИА REGNUM Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский Дарья Драй © ИА REGNUM

Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев Дарья Драй © ИА REGNUM Дмитрий Ливанов Дарья Драй © ИА REGNUM

Российский шахматист Сергей Карякин Дарья Драй © ИА REGNUM

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев Дарья Драй © ИА REGNUM

Одним из ключевых направлений деловой программы Форума стали дискуссии на тему: «Создаем новое качество жизни для людей». Эксперты пришли к выводу, что главный капитал Дальнего Востока — это человек и развитие его потенциала. Для этого образование должно выйти на новый качественный уровень. Необходимо также перейти к новой стратегии развития дальневосточных городов и территорий, в основе которой должен лежать главный принцип: обеспечение высокого уровня жизни населения Дальнего Востока в области образования, медицины, спорта, культуры и сохранения традиций.

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Руководитель проекта «Экософия» Виктория Саар Дарья Драй © ИА REGNUM Директор ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» Алексей Рвачев Дарья Драй © ИА REGNUM

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Пранкеры «Вован» и «Лексус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Пранкер «Вован» Дарья Драй © ИА REGNUM

Пранкеры «Вован» и «Лексус» Дарья Драй © ИА REGNUM

«На пути к многополярному миру» — именно так звучала главная тема ВЭФ-2022. В мероприятиях форума приняли участие 15 иностранных высокопоставленных официальных лиц, в их числе: премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и другие.

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Восточного экономического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

В своем выступлении Владимир Путин уделил внимание текущей ситуации в мире:

«За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира, и прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств».

Трансляция Пленарного заседания ВЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Президент также затронул тему санкций против России, назвав их «санкционной лихорадкой», которая угрожает всему миру. Ради сохранения диктатуры США в мировых делах качество жизни населения Европы «бросается в топку санкционной печи».

«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — все это бросается в топку санкционной печи. Расходуется по указке Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах», — отметил Путин.

Трансляция Пленарного заседания ВЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава государства не обошёл стороной и энергетический кризис.

«По поводу лимитирования цен на наши энергоносители — абсолютно тупое решение. Если кто-то попытается его реализовать, то ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, оно не приведет. Кроме всего прочего, есть контрактные обязательства», — отметил президент.

Трансляция Пленарного заседания ВЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

На стремление Европы навязать свои условия России в энергетической сфере, президент ответил известной поговоркой: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».

Трансляция Пленарного заседания ВЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Подводя итоги работы Форума, заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал: «Прежде всего VII Восточный экономический форум, как и предыдущий, — это шаг вперёд по развитию Дальнего Востока. Несмотря на санкции и внешнее давление, развитие Дальнего Востока продолжается и его не сдержать санкциями и внешними ограничениями. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется 2729 инвестиционных проектов, 525 из них уже введено в эксплуатацию. В экономику макрорегиона поступило порядка 2,7 трлн рублей инвестиций, создано более 100 тысяч рабочих мест, а сейчас на Форуме подписано более 290 соглашений на общую сумму 3,27 трлн рублей — это тоже рекорд. В этом году в рамках Форума прошло более ста мероприятий, основные их итоги были доложены президенту. Большая часть решений, принятых по итогам сессий, была им поддержана, а значит есть все предпосылки для того, чтобы Дальний Восток развивался быстрее».

Девушка в национальном костюме во время ВЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Девушка в национальном костюме во время ВЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Тигры во время ВЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Артисты во время ВЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Артисты во время ВЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Артистка во время ВЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Артистка во время ВЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

«Аэрофлот» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, Восточный экономический форум проводится во Владивостоке с 2015 года. За эти годы форум стал ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.