Лондон, , 20:18 — REGNUM Новый король Великобритании Карл III присудил своему сыну Уильяму титул принца Уэльского. Об этом он сообщил 9 сентября в телеобращении к нации.

Карл III Dan Marsh

В обращении король также пообещал, что, несмотря на смерть его матери Елизаветы II, ценности монархии в Соединённом Королевстве останутся незыблемыми, как и конституционные принципы страны.

Напомним, правившая Великобританией более 70 лет королева Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Освободившийся престол занял её старший сын — 73-летний принц Чарльз, который взял себе имя Карл III.