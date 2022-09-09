Ижевск, 9 сентября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. В Верховный суд Удмуртии направлено уголовное дело в отношении жителя Ижевска, который обвиняется по статье об иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

diegoattorney За решеткой

По данным следствия, обвиняемый вступил в переписку в социальных сетях с малолетней девочкой, направляя ей фотоизображения порнографического характера.

Предварительным следствием установлено, что у мужчины имеется непогашенная судимость за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних, также обвиняемый страдает педофилией.

​​​​​​​«За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM в начале сентября в Омске заключён под стражу 46-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки. По версии следствия, 28 августа злоумышленник встретил в одном из посёлков Омского района девятилетнюю девочку. Он обманом завлёк её на безлюдный пустырь вдали от домов, изнасиловал и совершил преступление сексуального характера. Затем он скрылся.

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