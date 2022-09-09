Богота, 9 сентября 2022, 20:11 — REGNUM Граница Венесуэлы и Колумбии откроется 26 сентября, написал 9 сентября президент Колумбии Густаво Петро в соцсети.
Колумбийский лидер сообщил, что договорённость достигнута с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Страны хотят восстановить братские отношения.
Напомним, отношения соседей — Венесуэлы и Колумбии улучшились после смены в Колумбии власти в августе. До этого на протяжении трёх с половиной лет между Каракасом и Боготой не было дипломатических отношений.
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