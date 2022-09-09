Москва, , 20:02 — REGNUM Количество жалоб на нарушения в ходе региональных и местных выборов, начавшихся в России 9 сентября, минимально в сравнении с избирательными кампаниями прошлых лет. Об этом заявил ИА REGNUM заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Владимир Шаповалов.

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«Нужно понимать, что нет избирательных кампаний, в которых не было бы никаких жалоб на нарушения и не было бы никаких эксцессов. Это невозможно в принципе. Но то, что мы наблюдаем сейчас, это минимальный уровень конфликтных ситуаций. Все участники избирательного процесса очень ответственно подошли к поставленным задачам. Конечно, в некоторых случаях был ряд инцидентов, были политические силы, недовольные отказом в регистрации, хотя их было минимальное количество. Но хочу подчеркнуть, что это были единичные случаи — в разы меньше, чем это было раньше. Что касается завершающегося первого дня голосования, то серьёзных жалоб на нарушения не было», — сказал он.

В то же время Шаповалов отметил, что в текущую кампанию «наблюдаются попытки дестабилизации ситуации, вбрасывания фейковой информации, попытки внести определённый хаос в избирательный процесс, нарушить права избирателей».

«Такие попытки, к сожалению, также являются фоном всех избирательных кампаний. Но в настоящее время мы видим их усиление, поскольку есть силы, прежде всего на Западе, которые стремятся к дискредитации российской власти, к максимальному ослаблению российского государства. Сейчас мы видим, что при координации из ряда западных центров вбрасывается информация, направленная на дискредитацию избирательной кампании, но это информация не имеет никакого отношения к реальному избирательному процессу, который проходит без серьёзных конфликтов и нарушений», — отметил эксперт.

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