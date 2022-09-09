Курган, , 19:57 — REGNUM В Курганскую область 10 и 11 сентября посетят участники мотопробега «Донбасс — Кузбасс» из байк-клуба «Ночные волки». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Мотопробег «Донбасс-Кузбасс» Пресс-служба правительства Кемеровской области

Цель мероприятия: прославление подвига спортсменов, которые совершили в 1935 году лыжный переход «Донбасс — Кузбасс».

Участники мотопробега придут к Обелиску Победы и к Мемориалу памяти курганцев, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В программе запланировано посещение храма Александра Невского, ледовой арены «Юность» и других достопримечательностей Кургана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа колонна мотоциклистов пробега «Донбасс — Кузбасс»прибыла в Уфу. Они посетили памятник национального героя Башкирии Салавата Юлаева, провели встречу со спортивной общественностью в центре спортивной подготовки Римы Баталовой.

Мотопробег «Донбасс — Кузбасс» стартовал 4 сентября из города Горловка Донецкой Народной Республики. До конца сентября мотоциклистам предстоит преодолеть более пяти тысяч километров по маршруту: Донецк — Волгоград — Саратов — Самара — Уфа — Магнитогорск — Курган — Омск — Новосибирск — Кемерово.

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