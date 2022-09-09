Ижевск, , 19:56 — REGNUM В Удмуртии задержаны подозреваемые в хищении древесины с территории лесного массива в Шарканском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Незаконно вырубленный лес в Удмуртии пресс-служба управления МВД по Удмуртии

По версии следствия, двое мужчин незаконно срубили около 40 деревьев хвойных пород и пытались их вывезти на арендованном грузовике, а затем реализовать. Завершит замысел им не удалось, мужчины были задержаны полицейскими на месте происшествия. Ущерб от их действий оценивается в 400 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Дебесском лесничестве задержали подозреваемого в незаконной рубке леса. Ущерб от его действий оценивается в 1,7 млн рублей. Добытую древесину он собирался вывезти и сдать на перерабатывающее предприятие. Полицейские обнаружили и изъяли у мужчины две бензопилы.