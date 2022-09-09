Сочи, Краснодарский край, , 19:51 — REGNUM 9 сентября в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в первом матче 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 примет московское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Сослан Джанаев, Ваня Дркушич, Артем Макарчук, Игорь Юрганов, Артем Мещанинов, Тимофей Маргасов, Артур Юсупов, Сергей Терехов, Кристиан Нобоа, Никита Бурмистров, Георгий Мелкадзе.

«Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Николас Маришаль, Вячеслав Грулев, Денис Макаров, Лука Гагнидзе, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Константин Тюкавин.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты главного судьи — Андрей Веретешкин и Роман Милюченко.