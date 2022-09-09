Вашингтон, , 19:51 — REGNUM Финансовый директор компании Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс считает, что пользователи Сети «раздули» ситуацию вокруг отмены фильма «Бэтгёрл». Его слова приводит издание Variety.

Постер фильма «Бэтгёрл» Кадр из видео блогера Джона Кампеа

«Как по мне, фильм получил чрезмерно много ненужного внимания. Мы делаем упор на том, что тратим на контент больше, чем когда-либо в истории двух компаний. Мы продолжим делать значительные инвестиции — но мы будем действовать иначе», — заявил Виденфельс. Он также отметил, что многие люди чересчур эмоционально восприняли отмену ленты.

Напомним, в августе 2022 года стало известно, что Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтгёрл», производство которого обошлось компании в $90 млн. Позднее глава компании Дэвид Заслав признался, что руководство сомневалось в успехе картины, поэтому решило отказаться от её выпуска.

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