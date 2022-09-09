Бишкек, 9 сентября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Власти Киргизии планируют в течение пяти лет вывести все тюрьмы за пределы столицы республики. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров во время ознакомления с ходом сноса зданий бывшей исправительной колонии №47 в Бишкеке.

Тюрьма

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По словам высокопоставленного чиновника, основными причинами, по которым принято решение перенести эту тюрьму за территорию города, стали её несоответствие современным нормам, предъявляемым к пенитенциарным учреждениям, а также расположение в густонаселенном районе, что представляет угрозу общественной безопасности.

Также глава правительства Киргизии отметил, что на месте бывшего тюремного комплекса планируют построить социальное жильё, в котором смогут поселиться до 10 тысяч человек, а также несколько школ и детских садов.

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