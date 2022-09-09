Москва, 9 сентября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Голосование на региональных и местных выборах, начавшееся в России 9 сентября, проходит при значительной явке, что свидетельствует о том, что избиратели положительно оценили проведение Единого дня голосования в установленные сроки. Об этом заявил ИА REGNUM заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Владимир Шаповалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«Необходимо отметить, что сам факт проведения голосования в положенные сроки, в соответствии с нормами Конституции и законодательства является очень важным. Ведь не секрет, что сейчас достаточно сложная ситуация для России. Фактически Россия находится в состоянии жёсткой конфронтации с Западом, гибридной войны, и в этих условиях некоторые паникёры и представители разных политических сил ставили вопрос о том, что может быть не стоит проводить голосование, стоит его отложить на более спокойные времена. Но было принято решение не нарушать принципы демократии, в полной мере соблюдать избирательные права граждан», — отметил эксперт.

Шаповалов подчеркнул, что Единый день голосования организован ровно в те сроки, в которые и должны быть проведены выборы того или иного уровня в соответствии с законодательством, и «весь объём выборов, которые были регламентированы на данное время, проводится».

По его словам, в целом избирательная кампания «проходит спокойно, без каких-либо серьёзных конфликтов».

«Мы видим достаточно серьёзный уровень конкуренции, очень низкий процент отказов в регистрации, что свидетельствует и об ответственном подходе кандидатов от политических партий, и о конструктивном отношении избирательных комиссий к регистрации кандидатов. Выборы проходят транспарентно, на участках присутствует значительное число как наблюдателей от кандидатов, так и общественных наблюдателей», — сказал Шаповалов.

Он также отметил, что на участках для голосования «наблюдается достаточно серьёзная явка, что свидетельствуют о том, что избиратели положительно относятся к тому факту, что выборы проходят в срок и в соответствии с положенными процедурами».