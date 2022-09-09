Ижевск, 9 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. По состоянию на 15:00 по местному времени, явка на выборах главы Удмуртии составила 8,38% от внесенного в списки для голосования числа избирателей. На избирательные участки в первый день голосования пришли 97,7 тыс. жителей республики, свидетельствуют данные ЦИК региона.

Er.ru Выборы

При этом максимальная явка традиционно наблюдается в районах республики. Так, рекордный показатель активности избирателей зафиксирован в Селтинском районе — 20,41%, В Красногорском районе — 20%, в Кизнерском районе явка составила 18,28%.

В 20 районах республики показатель явки варьируется от 10,03% до 15,56%.

Жители городов наименее охотно участвуют в процессе голосования. Так, в районах Ижевска на избирательные участки пришли от 4,66% до 5,95% от общего числа избирателей. В Воткинске явка составила 9,48%, в Можге — 7,58%, в Глазове — 6,94% и в Сарапуле — 6,86%.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуационный центр корпуса общественных наблюдателей в Удмуртии в первый день голосования принял 30 звонков на горячую линию. Накануне и в течение нескольких дней работы центра ежедневно поступало около 5-7 звонков. Руководитель штаба корпуса общественных наблюдателей Степан Чирков отметил, что все избирательные участки открыты, работают без сбоев. «Можно говорить о том, что выборы идут спокойно, в соответствии с законодательством», — заверил он.

Читайте также: В первый день выборов наблюдателям в Удмуртии поступило около 30 обращений