Санкт-Петербург, , 19:44 — REGNUM 25-летний бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком признан лучшим игроком клуба в августе по версии болельщиков. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Малком Fc-zenit.ru

По информации источника, Малком набрал 53,3% голосов. В августе бразилец сыграл в четырех матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Зенит» Малком выступает с 2 августа 2019 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 22 миллиона евро.