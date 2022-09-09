Амстердам, , 19:40 — REGNUM Амстердамский «Аякс» объявил о продлении контракта с генеральным директором клуба Эдвином ван дер Саром. Об этом 9 сентября сообщается на официальном сайте команды.

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По информации источника, новый контракт ван дер Сара с «Аяксом» рассчитан на три года до конца июня 2025 года. Прошлое соглашение истекало в 2023 году.

После пяти сыгранных туров нидерландской Эредивизи 2022/23 «Аякс», одержав пять побед и набрав 15 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата. В матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА подопечные Алфреда Схреда разгромили «Глазго Рейнджерс» со счетом 4:0.