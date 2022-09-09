Архангельск, 9 сентября, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В Архангельской области на избирательных участках в Единый день голосования будут работать 634 наблюдателя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Этот общественный институт уже доказал свою эффективность, в нашем регионе — точно. По итогам проведения в прошлом году кампании по выборам депутатов в Государственную думу РФ Архангельская область вошла в число лидеров по открытости и легитимности избирательного процесса. Уверен, что и предстоящие выборы пройдут честно», — написал он.

Напомним, в Единый день голосования выборы в представительные органы состоятся на территории 12 муниципальных образований Архангельской области. В регионе будут работать 275 участковых избирательных комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карелии 6,4% избирателей проголосовали на выборах главы республики.