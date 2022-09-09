Москва, 9 сентября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Первая серия под названием «Фарватер на успех» документального сериала «Наши люди» об индустриальных достижениях России вышла на онлайн-платформе «Смотрим».

Krsormovo.nnov.ru Завод «Красное Сормово»

Герои десятисерийского фильма — рабочие, инженеры, учёные, конструкторы. В каждой серии зритель отправится в путешествие на одно из уникальных индустриальных предприятий России.

В первой серии рассказывается о судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижегородской области.

Сериал создан при поддержке Института развития интернета совместно с Народным фронтом.