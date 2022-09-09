Париж, , 19:46 — REGNUM Самый посещаемый бассейн Парижа в спортивном центре Pailleron не возобновил свою работу после летнего перерыва, сообщает 9 сентября издание Journal du Dimanche.

Эйфелева башня без подсветки, Париж Varmin

По утверждению издания, бассейн не может работать из-за сильно возросших тарифов на электроэнергию.

«6 сентября компания Vert Marine сообщила, что закрытие Pailleron временное и предпринято из-за энергетического кризиса», — сообщает издание.

Кроме того, компания Vert Marine — оператор крупной сети спортивных центров, заявила о намерении закрыть еще 30 бассейнов по всей стране.

При этом указано, что счета за энергоснабжение систем подогрева бассейнов выросли с 15 до 100 млн евро, что сопоставимо с годовой выручкой компании.

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